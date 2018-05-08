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"رجال أعمال إسكندرية" تنتهى من دراسة تطوير أبوقير والميناء الشرقى سياحياً

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:40 ص
"رجال أعمال إسكندرية" تنتهى من دراسة تطوير أبوقير والميناء الشرقى سياحياً المهندس برچ توماسيان رئيس لجنة السياحة
الإسكندرية - هناء أبو العز
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ناقشت لجنة السياحة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية،توصيات تطوير ميناء أبو قير والميناء الشرقى والتي تم عرضها مارس الماضي بمؤتمر "السياحة المشكلة والحل"، بمشاركة  الدكتور أسامة النحاس الخبير التراثي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية.

من جانبه قال المهندس برچ توماسيان رئيس لجنة السياحة،أن اللقاء ألقي الضوء علي كيفية إدارة مواقع الآثار الغارقة بالإسكندرية، بالإضافة إلى أنه تم الأتفاق علي تنظيم جلسة مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية  لعرض الدراسة الموجزة والخاصة بتطوير منطقة أبي قير والميناء الشرقي والذي سيضم متحف بحري.

وأشار توماسيان،  فى بيان أصدرته جمعية رجال الأعمال أن الدراسة التي أعدتها لجنة السياحة بالجمعية تستهدف وجود نماذج محاكاة للمراكب القديمة Simulation، ومركز تدريب عن الآثار الغارقة، وقاعتين للوسائط المتعددة Multimedia وآخري للواقع الافتراضي وللأفلام، بالإضافة إلى حديقة ترفيهيئة مائية Under Water Park، بالإضافة إلى ملخص متكامل عن التكلفة التقديرية للمشروع والعائد الاستثماري الذي سيحقق مميزات مُجدية للجذب السياحي للإسكندرية.

وأضاف رئيس لجنة السياحة برجال أعمال إسكندرية، إلى أن اللقاء تطرق إلى آليات تطوير منطقة ميناء وادي جرف، وإحياء طريق الحج المصري المغربي القديم، بالإضافة إلى إنشاء متحف بحري في منطقة ستانلي، مؤكداً إلى أن الإسكندرية لديها إمكانيات سياحية كبيرة وهائلة ويتبقي فقط تضافر الجهود لتحويلها لمقصد سياحي عالمي في أقرب وقت.

 

 
 
 
 
 
 
 

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