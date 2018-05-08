رئيس مدينة منوف : إنشاء خط جديد بمصنع تدوير القمامة لخفض التركمات

رئيس مدينة منوف : إنشاء خط جديد بمصنع تدوير القمامة لخفض التركماتالثلاثاء، 08 مايو 2018 11:05 ص
المهندس طارق الوراقي رئيس مركز ومدينة منوف
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قرر المهندس طارق الوراقي رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية،انشاء خط جديد بمصنع تدوير القمامة الحاقا بالخطوط الثلاثة المتواجدة وذلك لخفض التراكمات والحد من الانبعاثات الحرارية المؤدية الى زيادة الادخنة ،وذلك نظرا لكثرة شكوى المواطنين المقيمين بمنطقة مصنع تدويرالقمامة ومراعاتنا للحفاظ على صحتهم والحفاظ على البيئة.
وأكد رئيس مركز ومدينة منوف،فى بيان له،أن الجميع يعمل من أجل راحة المواطن والعمل على تقديم أفضل الخدمات له .
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