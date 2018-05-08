رئيس جامعة بنى سويف: محاسبة كل من يتطاول من الطلاب بحق أعضاء هيئة التدريس

بنى سويف : هانى فتحى

عقد مجلس كلية الطب البشري اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الثلاثاء برئاسة منصور حسن رئيس الجامعة ، حيث قام رئيس الجامعة باطلاع مجلس الكلية على الموقف الحالي وأخر المستجدات بشأن كلية العلوم الطبية التطبيقية مشددا على أن دور الجامعة كمؤسسة وأعضاء هيئة تدريس القيام بالمهام والواجبات المنوطة بهم وأداء رسالتهم التعليمية والإشراف الكامل على تدريس المواد العلمية من التخصصات المختلفة وأعمال الامتحانات الشفوية والعملية بكل شفافية ونزاهة وحيادية وإعطاء كل طالب حقه.

وأكد رئيس الجامعة على تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه الخروج على مقتضى واجباته الوظيفية والجامعية ، مشدداً على محاسبة كل من يتطاول من الطلاب في حق أعضاء هيئة التدريس.

وفي خلال الاجتماع قدم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الشكر لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لدورهم الفعال والبارز في الإشراف والتدريس وعدم الزج بالجامعة في الصراعات الخارجية.

كما عقد ن رئيس الجامعة اجتماعًا طارئًا موسعًا مع طلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية بجميع المراحل مشددًا على أن مقترحاتهم سيتم مناقشتها من خلال ورش عمل لإيجاد الحلول لكافة المشكلات واكد سيادته على أن تغاضي الجامعة عن الاعتصامات السابقة كان من أجل مصلحة الطلاب وأكد على أنه لن يتم السماح بتكرار تلك الاعتصامات مرة أخرى أن من تسول له نفسه القيام بتكرار ذلك يطبق عليه القانون بكل حسم وحزم.

وأكد رئيس الجامعة ان اللائحة الأساسية للكلية هي اللائحة المعمول بها حالياً ولم يطرأ عليها أي تغيير وأن التوصيف الوظيفي لخرجي كلية العلوم الطبية التطبيقية من اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولا شأن للجامعة التي يقتصر دورها على الناحية التعليمية والتدريبية ومنح الدرجة العلمية

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة انعقاد الامتحانات في جميع الكليات في مواعيدها المحددة سلفًا والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة على كل من يتغيب عن الامتحانات أو يرتكب غشا أو يحدث شغبًا اثناء انعقادها كما أكد على تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة على كل من يرتكب فعلا مخلا بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية أو تعطيل الدراسة أو التحريض عليها أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات أو يخل بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له أو اتلاف المنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أوتبديدها أو الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والأداب وأكد أ.د/رئيس الجامعة أن أعمال الامتحانات والتصحيح سيتم بكل شفافية ونزاهة وحيادية كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة الفصل بين المطالب المهنية وسير انتظام العملية التعليمية وعلى أن الجامعة تقف على الحياد تجاه أي مشكلة تخرج عن نظام العملية التعليمية وأن الجامعة لا تنحاز في هذا الصدد لأي جهة أو نقابة.