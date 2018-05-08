رئيس جامعة المنوفية يطرح أفكارًا جديدة فى ملتقى التعليم مسيرة حياة بالكويت

المنوفية – محمود شاكر

بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الثانى لملتقى الكويت للتعليم فى دورته الأولى بعنوان "التعليم مسيرة حياة" تحت رعاية الدكتور أحمد العازمى وزير التربية والتعليم العالى بالكويت بمشاركة 8 جامعات مصرية.

شارك الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات اليوم الثانى بتقديم ورقة عمل تختص بأساليب تطوير التعليم فى العصر الحاضر بعنوان "طرح الأفكار الجديدة المتعلقة بمفهوم ورسالة التعليم فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.

أكد الخولى فى ورقه العمل أن تكنولوجيا التعليم هى المعنية بتحسين وتطوير وجودة عملية التعليم والتعلم،كما تناول مفهوم ورسالة العملية التعليمية وخصائصها وأنواع التعلم المختلفة والتى صنفها (تعلم تعاونى، تعلم قائم على حل المشكلات، تعلم قائم على الإستفسار)، ومشاكل وتحديات التعليم،والأفكار الجديدة المتعلقة بمفهوم ورسالة العملية التعليمية فى ظل التكنولوجيا الحديثة،ومدى تطور تقنيات الأساليب التربوية والتعليمية وكيفية الإستفادة منها،وكيفية تطوير المناهج والمحتوى العلمى والبحثى وأهمية استخدام الوسائل التعليمية الحديثة،وتفعيل روح الابتكار لدى الطلاب لتحقيق نهضة تعليمية على مستوى جميع الدول العربية.