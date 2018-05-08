رئيس تيار الحكمة بالعراق يطالب بعدم النيل من سياده بلاده

بغداد (أ ش أ)

حذر رئيس تيار الحكمة فى العراق عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، مما أسماه "النيل من سيادة العراق"، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك حتى لو كان على حساب حياته.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) عن الحكيم قوله - فى كلمة - إن المعادلة السياسية التى لا تحقق تطلعات الشعب ولا تصون سيادة العراق وأمنه القومي، هى معادلة فاشلة لا تستحق التجديد، مؤكدا أنه لن يسمح بالنيل من سيادة العراق وقراره السياسى المستقل.

وأضاف "لن نسمح باستمرار التوافقية السياسية على حساب الخدمات وفرص العمل الحقيقية للشباب"، مشيرا إلى أن حالة السخط والتذمر التى يعانيها المجتمع اليوم سببها التهاون فى محاسبة الفاسدين.

وشدد الحكيم على ضرورة الاختيار الصحيح خلال الانتخابات - التى ستجرى السبت المقبل - محذرا من انتخاب أصحاب الأجندات الخارجية.

والانتخابات التشريعية العراقية المقرر لها 12 مايو الجارى هى ثانى انتخابات منذ الانسحاب الأمريكى من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ الغزو الأمريكى عام 2003. وسيتم انتخاب 329 عضوا فى مجلس النواب، الذى سينتخب بدوره رئيسا للوزراء ورئيسا للجمهورية.