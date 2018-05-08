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دعوات يهودية لاقتحام الأقصى الأحد المقبل بعشرات الآلاف من المستوطنين

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:23 م
دعوات يهودية لاقتحام الأقصى الأحد المقبل بعشرات الآلاف من المستوطنين المسجد الأقصى
كتب- هاشم الفخرانى
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دعت "منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها من المستوطنين للمشاركة باقتحام واسع وبرقم قياسى للمسجد الأقصى المبارك الأحد المقبل، تزامنا مع ذكرى النكبة الفلسطينية.

 

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن منظمات الهيكل المزعوم وجمعيات استيطانية تهويدية بالتغريد على "هشتاج" أطلق تحت مسمى "ألفان فى يوم القدس"، والذى يدعو لتكثيف اقتحامات الأقصى حتى يصل العدد الأدنى إلى ألفى مستوطن مقتحم للمسجد خلال يوم الأحد القادم.

 

وكتبت إحدى الصفحات التابعة لتجمع "منظمات الهيكل"، قائلة "51 سنة مرت ولم يتم الإعلان عن الانتصار فى الحرب، هل القدس عربية أم يهودية، حان الوقت لإعلان الانتصار فى الحرب، بيوم القدس سندخل جبل الهيكل بعشرات الآلاف.

 

ويأتى ذلك فيما يواصل المستوطنون المتطرفون اليوم الثلاثاء اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

 

وذكر مسئول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن 79 مستوطنا بينهم 15 من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية، بالإضافة إلى 20 من عناصر الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات خلال الفترة الصباحية.

 

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المستوطنين بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم فى باحات الأقصى بشكل استفزازى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

 

وواصل عناصر الشرطة المتمركزين على الأبواب فرض القيود على دخول المصلين للأقصى، واحتجاز هوياتهم الشخصية، وسط تضييق على عمل الحراس داخل المسجد.

 

 


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