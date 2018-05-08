خارجية أمريكا: وثائق الولايات المتحدة الرسمية لن تربط القدس بإسرائيل

كتب- هاشم الفخرانى

قال مصدر مسئول بالخارجية الأمريكية، إنه على الرغم من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس خلال شهر مايو الجارى، إلا أن الوثائق الرسمية التى ستصدرها الولايات المتحدة ومن بينها جوزات السفر سيتم كتابة القدس فقط بدون الإشارة إلى أنها عاصمة إسرائيل، أى سيتم كتابة القدس بدون إسرائيل أو كتابة إسرائيل بدون القدس.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن المسئول الأمريكى قوله، إنه على الرغم من الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن الإدارة الأمريكية متمسكة بموقفها وهو أن حدود القدس يتم تحديدها من خلال تسوية سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد المسئول الأمريكى على أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لن يحضر مراسم تدشين نقل السفارة من تل أبيب للقدس فى 14 مايو الجارى ، بينما سيحضر مستشاريه.