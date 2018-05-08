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الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:14 م
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حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالغرق

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:39 م
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالغرق ازالة تعديات
الفيوم - رباب الجالي
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قامت حملة مكبرة من الجهاز التنفيذى لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتور بسام عزام رئيس المدينة، بالتعاون مع قوات الشرطة من مديرية أمن الفيوم ومركز شرطة إطسا، بإزالة تعديات على مساحة ثلاثة أفدنة من أراضى أملاك الدولة مخصصة لإقامة مركز شباب بناحية دانيال التابعة لقرية الغرق، عبارة عن أسوار وغرف غير مأهولة مشيدة من البلوك الأبيض.

وأكد الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم،أنه لا تهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أكد المحافظ أنه تم إصدار توجيهات مشددة لجميع رؤساء مجالس المدن ورؤساء الأحياء والقرى، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وعلى الأراضى الزراعية وإزالة الإشغالات على الطرق العامة، إعلاءً لسيادة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، مشيراً إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى حماية المال العام والحفاظ على أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية. 

 


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