حصول الطب البيطرى على المركز الأول فى التحصين ضد الأمراض الوبائية

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،حصول مديرية الطب البيطرى بالبحيرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية.

وأشارت محافظ البحيرة فى بيان إلى آن أعمال الحملة مازالت مستمرة حيث وصلت نسبة التحصين حتى الآن إلى 120ألف و663 رأس ماشية.

وشددت محافظ البحيرة على المتابعة الدورية لحملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية للتأكد من كفاءة التحصين ووصوله إلى المربين والمستفيدين مع ضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة.