حزب الوفد بأسيوط يكثف اجتماعاته لتشكيل لجانه بمراكز المحافظة

أسيوط ـ محمود عجمى

كثف حزب الوفد بأسيوط اجتماعاته خلال الأيام الماضية، لإعادة تشكيل اللجان الفرعية للحزب بمراكز المحافظة والمرأة والشباب، بمقر الحزب بمنطقة السادات بمدينة أسيوط وبحضور جميع أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة .

وقال الدكتور محمد بركات رئيس حزب الوفد بأسيوط والمتحدث الإعلامي للحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جاري العمل على قدم وساق لإستكمال تشكيلات اللجان بالحزب والإعلان عن التشكيل الجديد خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً للبدء الفوري في تنفيذ خطة وبرنامج الحزب الجديدة عقب تولي المستشار بهاء ابوشقة رئاسة حزب الوفد المصري وتنفيذاً لتكليفاته موضحاً إنه تم وضع خطة عمل مختلفة لتنفيذها على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم بالمراكز والقرى لإعادة الحزب إلى مكانته الطبيعية المرموقة.

وأشار بركات إلى أهمية اللقاء الذي عقده المستشار بهاء ابوشقة رئيس الحزب بأعضاء هيئة مكتب حزب الوفد بأسيوط بمقر "بيت الأمة" وبحضور الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام الحزب ، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب ، واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب لمناقشة خطة وبرنامج الحزب مشيداً بالنتائج المثمرة والهامة لهذا الاجتماع ووضع حلول للمشاكل التنظمية والإدارية التي كانت تواجه الحزب خلال الفترة الماضية لافتا إلى الإتفاق على عقد مؤتمر يضم كافة أعضاء الحزب بالمحافظة بحضور قيادات الحزب بالقاهرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشخصيات عامة قريبا.