جنايات نينوى العراقية: تنظيم داعش باع الكثير من الآثار لتمويل عملياته

كتب - أحمد جمعة

كشف رئيس الهيئة الثانية فى محكمة جنايات نينوى العراقية، القاضى يونس الجميلى، أوراقا عن الخلافات بين أفراد تنظيم داعش الإرهابى أثناء احتلال الموصل لاسيما تلك التى تندلع بين الإرهابيين المحليين والأجانب، مؤكدا أن تلك الخلافات بدأت تتعمق مع تقدم القوات العراقية فى تحرير المدن.

وأكد "الجميلى" أن تنظيم داعش الإرهابى لم يكتف بجريمة تخريب المدن والمواقع الأثرية فى المدينة عبر تفجيرها وتهديمها بل كان بالإضافة إلى هذه الجريمة يقوم بتهريب وبيع الكثير من القطع الأثرية، وكان هذا العمل أحد أبرز مصادر تمويله.

ونقلت صحيفة "القضاء" العراقية، عن القاضى يونس الجميلى تأكيده "إقدام الأهالى على الإبلاغ ضد الإرهابيين بعد تلاشى حاجز الخوف"، مؤكدا أن التنظيم الإرهابى فى هذه المرحلة يعيش حالة من الانهيار والانكسار غير مسبوقة، ولم يعد يملك أى قدرة لمواجهة القوات الأمنية العراقية بأى مكان من الأرض العراقية.

وأشار رئيس الجنايات إلى الدعم الخارجى للتنظيم الإرهابى، مؤكدا أن "أكثر أصناف هذا الدعم وضوحا هو السماح لأفراد من التنظيم للوصول إلى العراق من قبل دول لم تكن تقوم بما عليها لمنعهم".