جامعة المنصورة تستضيف فعاليات الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز

الدقهلية - شريف الديب

تستضيف ملاعب القرية الأولمبية بجامعة المنصورة، فعاليات الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز ودورى الصعود والهبوط للكرة الطائرة جلوس رجال خلال الفترة من 10 – 12 مايو 2018، تحت رعاية أ.د محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، أ.د أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

يقام خلال فعاليات البطولة 43 مباراة بمشاركة 18 نادى من مختلف محافظات الجمهورية.

كما تستضيف البطولة منتخب مصر للسيدات جلوس، كما يشارك أيضا أعضاء اللجنة البارالمبية المصرية.

تتضمن مباريات المجموعة الأولى: "المستقبل – الحرية – بنى سويف – كفر الشيخ – العزيمة – الرباط".

المجموعة الثانية: "الفيوم – دمياط – زينهم – بنها – طنطا – الاتحاد".

المجموعة الثالثة: "الأقصر – حلوان – صقر قريش – سوهاج – الجمالية – الهدف – منتخب السيدات".