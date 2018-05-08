جامعة المنصورة تستضيف فعاليات الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز

جامعة المنصورة تستضيف فعاليات الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتازالثلاثاء، 08 مايو 2018 05:06 م
جامعة المنصورة - أرشيفية
إضافة تعليق
تستضيف ملاعب القرية الأولمبية بجامعة المنصورة، فعاليات الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز ودورى الصعود والهبوط للكرة الطائرة جلوس رجال خلال الفترة من 10 – 12 مايو 2018، تحت رعاية أ.د محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، أ.د أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.
يقام خلال فعاليات البطولة 43 مباراة بمشاركة 18 نادى من مختلف محافظات الجمهورية.
كما تستضيف البطولة منتخب مصر للسيدات جلوس، كما يشارك أيضا أعضاء اللجنة البارالمبية المصرية.
تتضمن مباريات المجموعة الأولى: "المستقبل – الحرية – بنى سويف – كفر الشيخ – العزيمة – الرباط".
المجموعة الثانية: "الفيوم – دمياط – زينهم – بنها – طنطا – الاتحاد".
المجموعة الثالثة: "الأقصر – حلوان – صقر قريش – سوهاج – الجمالية – الهدف – منتخب السيدات".
إضافة تعليق
معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد
إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة