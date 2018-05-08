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جامعة أسوان تشارك بورشة توظيف التكنولوجيا بالأردن

الثلاثاء، 08 مايو 2018 06:38 م
جامعة أسوان تشارك بورشة توظيف التكنولوجيا بالأردن رئيس الجامعة
أسوان - صلاح المسن
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شاركت جامعة أسوان اليوم ، بورشة العمل المقامه بدولة الأردن الشقيق ،تحت عنوان توظيف التكنولوجيا في التقويم المؤسسي والبرامجي في مؤسسات التعليم العالي.

وعقدت ورشة العمل ، تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية  بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة  وضم وفد جامعة أسوان ، ضم الدكتور نادى كمال عزيز مدير مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان  والدكتور حسن عمر علام نائب مدير المركز وعميد كلية التربية جامعة أسوان وذلك بالمملكة الأردنية الهاشمية بمدينة عمان بفندق جراسا وذلك فى الفترة  من 8 الي 10 من شهر مايو الجاري .

وأكدت جامعة أسوان ،  أن المشاركة كانت  فعالة  فى كلا من الجانب النظرى والعلمى لورشة العمل وفى ضوء تلك الورشة قام كلا من  الدكتور  نادى كمال عزيز والدكتور حسن عمر علام بتعريف الحضور على جامعة اسوان  وقدرتها على جذب الوافدين خلال العام 2018/2019 للدراسة ببعض الكليات بها وخاصة كلية الحقوق وكلية التربية الرياضية وكلية الهندسة وكلية التربية وكلية الآداب  ومعهد الدراسات الافريقية وحوض نهر النيل وغيرها من الكليات.

 حيث وصل عدد الوافدين من الدول العربية وخاصة الكويت ،ومن بعض الدول الإفريقية إلى أكثرمن  سبعمائة وافد ووافدة وذل فى مرحلة البكالوريوس والليسانس  وكذا مرحلة الدراسات العليا دبلومه وماجستير ودكتوراة.

 


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