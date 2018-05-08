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جامعة أسوان تشارك بالمعرض التعليمى بالكويت لليوم الثانى على التوالى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:01 م
جامعة أسوان تشارك بالمعرض التعليمى بالكويت لليوم الثانى على التوالى جانب من الملتقى
أسوان - صلاح المسن
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تواصل جامعة أسوان اليوم، مشاركتها لليوم الثانى على التوالى فى فعاليات الملتقى الدولى للتعليم بدولة الكويت.

 

وأكدت جامعة أسوان، أن المشاركة تهدف التعريف بالبرامج التعليمية بجامعة أسوان، وكيفية الالتحاق بالأقسام والتخصصات المختلفة والدرجات العلمية المختلفة مثل الماجستير والدكتوراه والدراسات عليا بكليات جامعة أسوان.

 

أوضحت الجامعة، فى بيان أنه يجرى العمل على تطوير النظم التعليمية الجديدة لما لها من فعالية كبيرة فى جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين لجامعة أسوان.

 

فيما أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أن المشاركة فى فعاليات المعرض التعليمى الدولى للتعليم بالكويت، تهدف إلى استقطاب طلاب وافدين من دولة الكويت والترويج للبرامج التعليمية بجامعة أسوان.

 

وأشار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إلى أن وفد جامعة أسوان المشارك فى فعاليات الملتقى الدولى للتعليم بدولة الكويت يضم الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالرحمن عبدالباسط عميد كلية التربية الرياضية والدكتور هشام جمال رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب والدكتور أحمد عبدالصادق مدير المركز الإعلامى بالجامعة.

 


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