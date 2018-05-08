توريد 135 ألف و563 طن قمح بشون و صوامع كفر الشيخ

توريد 135 ألف و563 طن قمح بشون و صوامع كفر الشيخالثلاثاء، 08 مايو 2018 01:23 م
شونه قمح-ارشيفية
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أعلن عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن اجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 135 ألف و563 طن و688 كيلو كيلو.
وأضاف الهابط،في بيان له،أن عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات وإن غرفة العمليات بالمديرية تحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تتابع جميع منافذ الإستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذاّ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع.
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