تفاصيل جلسات استماع مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

استمرت فاعليات المؤتمر العالمى للطاقة الجديدة والمتجددة، المنعقد بفندق أولد كتراكت بمدينة أسوان، صباح اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان مصر وآفاق جديدة للطاقة المتجددة، من خلال عقد جلسة المستثمرين والتى أدارها روب ماكناب مكتب أفرشدر الإنجليزى.

وتضمنت الجلسة إلقاء كلمات لمورتن لانج شولد مدير مكتب مصر شركة سكاتك النرويجية ودانييل كالدون شريك مؤسس والرئيس التنفيذى لشركة الكازار الأماراتية وميجل خوسية الرئيس الإقليمى لشركة أكسونا الإسبانية وربيع فتال رئيس الإستثمار لصندوق سويكورب السعودى وحسن أمين مدير مكتب مصر شركة أكوا بور السعودية.

كما تم عقد جلسة الممولين والتى أدارها محمد نبيل مكتب شرقاوى وسرحان للمحاماة وشملت الجلسة إلقاء كلمات لإيربك بيكر الرئيس الإقليمى لوحدة تمويل القطاع الخاص بالبنك الدولى وأحمد مرتضى رئيس تمويل القطاع الخاص مصر بنك الإستمار والتعمير الأوربى وإشك مؤيد ؤئيس تمويل البنية التحتية للبنك الإسلامى لتطوير القطاع ، وهبة عبد اللطيف رئيس قطاع مدير التمويل بنك سى أى بى.

فيما شهد ختام فعاليات المؤتمرعقد جلسة مجمعة أدارتها دينا المزغونى بمكتب ثروت عبد الشهيد للمحاماه وتضمنت الجلسة إلقاء كلمات إيمان عبد الحق مدير عام مشروعات القطاع الخاص بشركة نقل الكهرباء ومحمد عامر مدير مالى شركة سكاتك سولار النرويجية وعماد غزالى مدير مكتب مصر شركة فولتاليا الفرنسية والدكتور خالد العسكرى مدير تمويل الطاقة لبنك التنمية الأفريقى والدكتور دالى حسين نائب مدير مركز القاهرة الدولى للتحكيم.

حضر المؤتمر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان وبحضور المهندس شريف الجبلى المدير التنفيذى لشركة إنارة المصرية وكورنيليوس ماتوس نائب رئيس شركة ديزرت تك لمشروعات الطاقة بشمال إفريقيا والبحر المتوسط ، وأيضاً إيريك بيكر الرئيس الإقليمى لوحدة تمويل القطاع الخاص بالبنك الدولى والمهندسة لمياء عبد الهادى رئيس وحدة تعريفة التغذية ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الكهرباء ، بالإضافة إلى ممثلى البنوك الممولة والشركات الإستثمارية والوزارات والجهات التنفيذية.

وفى كلمته أكد اللواء مجدى حجازى على أن أسوان أصبحت عاصمة مشروعات الطاقة الشمسية ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة مع إنشاء سد عالى جديد وهى المدينة الشمسية ببنبان ، بجانب صدور 3 قرارات جمهورية بتخصيص أراضى بمساحات تقارب 15 ألف فدان لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تمهيداً لطرحها للإستثمار على طريق أسوان - القاهرة الصحراوى الغربى بمدخل قرية فارس بإعتبارها من أكثر المناطق الواعدة إستثمارياً لإقامة محطات الطاقة الشمسية.

وأوضح حجازى فى بيان له اليوم أن المحافظة تتمتع بتوافر البنية التحتية والمقومات الإقتصادية المتنوعة من شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات والموانئ ، علاوة على توافر العامل البشرى القوى الصلد و توافر جميع مستويات المؤهلات والخبرات المطلوبة للتشغيل ولهذا قامت المحافظة بتنفيذ مبادرة رائدة لربط التعليم بسوق العمل بإفتتاح 11 فصل متخصص فى دراسة الطاقة الشمسية تضم 311 طالب وطالبة بقريتى بنبان والرمادى ، وأشار مجدى حجازى إلى أن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة المتجددة.

كما أنه هناك العديد من المشروعات التى أنطلقت على أرضها من مشروعات إستثمارية وبنية تحتية وخدمية ومدن جديدة ليتوج كل ذلك بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الإقتصاد والثقافة الإفريقية لتسطر هذه المحافظة العريقة تاريخ حافل بالإنجازات والطموحات نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء،مؤكداً على أن هذه المحافظة العريقة كانت ومازالت مصدر النماء و الرخاء لمصر عبر العصور بمقوماتها ومواردها وثرواتها المتعددة حيث أنطلقت على أرضها أول مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة بمصر في الستينيات من القرن الماضى حيث كان يعتبر توليد الكهرباء بواسطة المياه في ذلك الوقت من ضمن الطاقة المتجددة مما ساهم في إنشاء أكبر محطة توليد للكهرباء والتى وصلت قدرتها إلى 2100 ميجا وات ليعقبة بإستثمار هذه الطاقة فى إنشاء أكبر مصنع للأسمدة في إفريقيا.

والجدير بالذكر أن اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان قد طلب من الحاضرون دراسة إقامة هذا المؤتمر سنوياً بأسوان فى أحد شهرى يناير أو فبراير على أن يكون هذا المؤتمر هو الدورة رقم 1 لهذا المؤتمر العالمى الكبير.