video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم سوهاج تحقق فى واقعة تعدى طالب على مدرس بالسب والشتم

الثلاثاء، 08 مايو 2018 09:02 ص
تعليم سوهاج تحقق فى واقعة تعدى طالب على مدرس بالسب والشتم امتحانات - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أكد الدكتور عمر شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على طالب بمدرسة طما الثانوية الصناعية، لقيامه بالتعدى بالسب والشتم على مدرس بالمدرسة، أثناء قيامه بمنعه من الغش بالامتحان أمس، وكذلك إحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق فيها.

ترجع الواقعة عقب تقدم نصر ب ع ب 47 سنة مدرس بمدرس طما الثانوية الصناعية ويقيم بندر طما، بتضرره من أيمن ا ك 15 سنة طالب بذات المدرسة، ويقيم بناحية قاو غرب دائرة المركز، لقيامه بالتعدى عليه بالسب والشتم، وذلك حال ضبطه أثناء الغش بلجان الامتحان داخل المدرسة.

بمواجهة المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى، حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2125 إداري المركز لسنة 2018 ، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أمين مخزن بمستشفى سوهاج العام ومتعهد لإستيلاهما على 216507 رغيف

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية التربية والتعليم

مديرية امن سوهاج

التعليم الفنى

غش

طما




لا تفوتك
صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة