تعليم سوهاج تحقق فى واقعة تعدى طالب على مدرس بالسب والشتم

تعليم سوهاج تحقق فى واقعة تعدى طالب على مدرس بالسب والشتمالثلاثاء، 08 مايو 2018 09:02 ص
امتحانات - ارشيفية
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أكد الدكتور عمر شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على طالب بمدرسة طما الثانوية الصناعية، لقيامه بالتعدى بالسب والشتم على مدرس بالمدرسة، أثناء قيامه بمنعه من الغش بالامتحان أمس، وكذلك إحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق فيها.
ترجع الواقعة عقب تقدم نصر ب ع ب 47 سنة مدرس بمدرس طما الثانوية الصناعية ويقيم بندر طما، بتضرره من أيمن ا ك 15 سنة طالب بذات المدرسة، ويقيم بناحية قاو غرب دائرة المركز، لقيامه بالتعدى عليه بالسب والشتم، وذلك حال ضبطه أثناء الغش بلجان الامتحان داخل المدرسة.
بمواجهة المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى، حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2125 إداري المركز لسنة 2018 ، وجارى العرض على النيابة العامة.
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