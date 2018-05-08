تركيب أبراج لخدمات المحمول على طريق بغداد الأقصر بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه تم البدء في تركيب أبراج لخدمات المحمول علي طريق بغداد / الأقصر بطول الطريق حتى نهايته يأتي وذلك ضمن إقامة عدد 57 برج اتصالات، جارى العمل على إنشائها وذلك حرصا على التسهيل على المواطنين فى التواصل بمختلف طرق المحافظة وخاصه التي تعانى من عدم وجود شبكات محمل بها .

وأضاف المحافظ في بيان صحفى أنه تركيب أبراج المحمول بهدف دعم الإستثمار وعملية التعمير والتنمية في زمامات متنوعة وربط المناطق خاصة مناطق الأربعين والشب بمركز باريس والقري البعيدة بمركز الفرافرة بوسائل الاتصال الحديثة، حيث بدأ تركيب هذه الأبراج بجوار عدة طرق سريعة بتكلفة 113 مليون جنيه على أن تدخل الخدمة خلال 8 أشهر من الأن .