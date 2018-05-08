تحرير 291 مخالفة تموينية وضبط 66 طن دقيق مدعم بالأسواق بقنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أنه تم تحرير محضر مخالفة تموينية وضبط 66 طن دقيق مدعم خلال الحملات التفتيشية التى شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين فى النصف الأول من شهر ابريل الجارى .

أوضح الهجان في بيان للمحافظة أن المخالفات التى تم تحريرها فى مجال الأسواق شملت 157 مخالفة عدم اعلان اسعار و 24 مخالفة سلع مجهولة المصدر وعدم صلاحية السلع المعروضة وتشغيل بدون ترخيص و 12 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة و15 مخالفة تجار تموينيين بالأضافة إلى عدد 4 مخالفات اخرى متنوعة .

وفى مجال المخابز والمطاحن ذكر الهجان أن الحملات نجحت فى تحرير 26 مخالفة نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وبيع بأزيد من السعر وتشغيل بدون ترخيص و 20 مخالفة توقف عن العمل و 5 مخالفات تهريب وتجميع و 15 مخالفة عدم اعلان سعر الرغيف بالإضافة الى 13 مخالفة اخرى متنوعة .

وأضاف محافظ قنا أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا فى ضبط 66 طن و 300 كيلو دقيق و 750 كيلو سكر و 2.5 طن علف حيوانى و عدد 1 طن مواد بترولية قبل بيعهم فى السوق السوداء وتم ضبط 18 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للإستهلاك الآدمى كما نجحت الحملة فى كشف العديد من حالات الضرب الوهمى للبطاقات التموينية على ماكينات الصرف بإجمالى 8 طن من الدقيق المدعم .

وأكد الهجان على أن حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها .