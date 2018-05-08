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برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة لويفيل الامريكية لانشاء برنامج دكتوراه

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:46 ص
برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة لويفيل الامريكية لانشاء برنامج دكتوراه خلال توقيع البروتوكول
الدقهلية محمد حيزة
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وقع الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة لويفيل فى ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الامريكية ويمثلها الدكتور مورديان تايلور نائب رئيس جامعة لويفيل.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور  حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ، الدكتور محمد سمير حمزة المستشار الثقافي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء برنامج دراسات عليا للحصول على درجة دكتوراه مشتركة معتمدة من الجانبين في مجالات  الفارماكولوجى والهندسة الطبية والحاسب الآلى.
 
ويتقدم المنتمى للبرنامج بعد حصوله على درجة الماجستير من جامعة المنصورة في التخصصات السابقة إلى جامعة لويفيل في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الامريكية للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة لمدة عاميين معتمدة من كلا الجانبين.
 
وأكد الدكتور أشرف سويلم أن ادارة الجامعة لديها خطة طموحة لعقد شراكة مع الجامعات الدولية المتميزة وإنشاء برامج جديدة تلبى اهتمامات الدارسين فى تخصصات يحتاجها المجتمع  وتعمل على توفير فرص عمل مميزة للمنافسة فى سوق العمل.
 
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خلال الاجتماع 
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خلال التكريم 
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الوفد الامريكى
 
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