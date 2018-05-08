المغرب يعلن استرجاع شحنة فوسفات كانت محتجزة بجنوب إفريقيا

(أ ف ب)

أعلنت مجموعة المجمع الشريف للفوسفات المغربية، اليوم الثلاثاء، استرجاع 55 ألف طن من الفوسفات كانت معروضة للبيع فى مزاد علنى بجنوب إفريقيا بموجب قرار قضائى على خلفية استخراجها من الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وأوضح مدير الشؤون القانونية بالمجمع لفرانس برس أن "الشحنة عادت لمالكيها الشرعيين مقابل دولار رمزى بعدما لم يعترف أى زبون محتمل بشرعية هذا المزاد، أو بشرعية الصفة التى منحها القضاء الجنوب إفريقى للبوليساريو".

واحتجزت السفينة القادمة من الصحراء الغربية باتجاه نيوزيلاندا والتى يبلغ وزن شحنتها 55 ألف طن بميناء بورت إليزابيث بجنوب إفريقيا السنة الماضية، إثر شكوى رفعتها جبهة البوليساريو التى تطالب باستقلال الصحراء الغربية أمام قاض جنوب أفريقى تطعن فى شرعية امتلاك المغرب لهذه الشحنة.

وقررت محكمة جنوب إفريقية عرضها للبيع فى مزاد علنى فى يونيو الماضى، ما اعتبره المجمع الشريف للفوسفات "قرصنة سياسية".

وأشار المجمع فى بيان له الثلاثاء إلى أن "المزاد آل إلى الفشل"، مجددا إدانته للحجز بوصفه "انتهاكا خطيرا للمبادئ الأساسية للقانون وتهديدا لحرية التجارة العالمية".

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية حتى 1975، جزءا لا يتجزا من أراضيه، وإثر مواجهات عسكرية، تم التوصل العام 1991 الى وقف لإطلاق النار تشرف عليه قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة فى الصحراء الغربية.

وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء تقرير مصير فى هذه المنطقة فى حين تقترح الرباط حكما ذاتيا تحت سيادتها.

ويعد استغلال الفوسفات ومشتقاته قطاعا حيويا فى الاقتصاد المغربى ويمثل نحو ربع الصادرات بما يقارب معدل 3 ونصف بالمئة من مجموع الناتج الداخلى الخام، ويوفر أكثر من 22 ألف منصب عمل، وفق الأرقام الرسمية.

وحقق المجمع الشريف للفوسفات السنة الماضية رقم معاملات يناهز 48 مليار ونصف مليار درهم (أكثر من 4 مليار يورو)، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 14% مقارنة مع سنة 2016، وتوجد أهم وحداته الإنتاجية بخريبكة (وسط) وضاحية العيون "جنوب".