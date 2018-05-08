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القومي للمرأة تكرم محرر "اليوم السابع" بجنوب سيناء

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:56 م
القومي للمرأة تكرم محرر "اليوم السابع" بجنوب سيناء جانب من التكريم
فريق لمحافظات
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كرمت الدكتورة مايا مرسى ، رئيس المجلس القومي للمرأة ، فايزة مرسال مديرة مكتب اليوم السابع بمحافظة جنوب سيناء ، تقديرا لدورها الإعلامي ولمجهوداتها من أجل رفعة الوطن والمشاركة الفعالة في حملة " صوتك لمصر بكرة 2018 وذلك مساء اليوم الثلاثاء خلال الاحتفالية التي أقامها فرع المجلس القومي للمراة بجنوب سيناء بالعاصمة طور سيناء  بحضور منى سالم مقررة المجلس القومي للمراة بالمحافظة وعضوات المجلس وفوزى همام رئيس المدينة والدكتور مجدى الديب مدير الصندوق الاجتماعى وزيدان عبد الغفار وكيل مديرية التضامن نائبا عن وكيل وزارة التضامن .

ومنح مدير مكتب اليوم السابع بمحافظة جنوب سيناء شهادة تقدير سلمتها بالإنابة عن رئيس المجلس القومي للمرأة منى سالم مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة .

منى سالم مقررة المجلس القومى للمراة اثناء تكريم مديرة اليوم السابع
منى سالم مقررة المجلس القومى للمراة اثناء تكريم مديرة اليوم السابع

 

اثناء التكريم عضوات المجلس القومى
اثناء التكريم عضوات المجلس القومى

 

اثناء تكريم رئيس مدينة طور سيناء
اثناء تكريم رئيس مدينة طور سيناء

 

اثناء تكريم
اثناء تكريم

 


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