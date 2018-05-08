السيطرة على حريق داخل غرفة الأشعة بمستشفى الشيخ فضل بالمنيا

فريق لمحافظات

شهدت مستشفى طوارئ الشيخ فضل بمركز بنى مزار، شمال محافظه المنيا، وقوع حريق داخل غرفة الأشعة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء لفحص البلاغ، حيث تبين نشوبه فى الجهاز المنظم للتيار الكهرباء لأحد أجهزة الأشعة، مما تسبب فى توقف جهاز الأشعة، والذى يقدر تكلفته بـ300 ألف جنيه، وتمت السيطرة على الحريق.

ومن جانبها أرسلت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، تعليماتها إلى وحدة الإسعاف ببنى مزار، بعدم تحويل أى حالات إصابة طارئة لحين الانتهاء من حل الأزمة وإعادة توصيل التيار الكهربائى لجهاز الأشعة.