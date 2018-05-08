السلطات السودانية تحرر 231 شخصا كانت تحتجزهم عصابة للإتجار بالبشر

الخرطوم (أ ش أ)

تمكنت السلطات السودانية من تحرير 231 شخصا احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر بولاية القضارف بشرق البلاد، قبل تهريبهم عبر الحدود.

وكانت معلومات توفرت لدى القوات المسلحة السودانية، تفيد بأن عصابة للإتجار بالبشر تحتجز عددا من الرجال والنساء والأطفال بمنطقة غابة "قيلى" بسهل البطانة فى ولاية القضارف، بغرض تهريبهم عبر الحدود والإتجار بهم.

وتمكنت قوة مشتركة تتبع للفرقة الثانية مشاة، من توقيف أفراد العصابة وهم يحتجزون تحت تهديد السلاح (231) شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 34 من النساء و3 أطفال، فتم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.