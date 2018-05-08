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الجيش اليمنى ينجح فى تحرير مواقع جديدة فى مديرية الملاجم بالبيضاء

الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:41 ص
الجيش اليمنى ينجح فى تحرير مواقع جديدة فى مديرية الملاجم بالبيضاء الجيش اليمنى - أرشيفية
(أ ش أ)
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تمكن الجيش الوطنى اليمنى بمساندة طيران التحالف العربي، أمس الإثنين، من تحرير مواقع جديدة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة، تأكيد قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح المنصوري، "أن أبطال الجيش اليمنى تمكنوا من تحرير بعض المواقع التابعة لمديرية الملاجم".

وأضاف أن أبطال الجيش اليمنى تمكنوا من السيطرة على الخط الاسفلتى الرابط بين جبهة الملاجم وجبهة القنذع بمديرية نعمان، والسيطرة النارية على مواقع كمب الشركة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.

وأضاف العميد المنصوري، أن طيران التحالف العربى استهدف بعدة غارات ثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر للمليشيات الحوثية، وتمكن من تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وأشار البيان إلى أن طيران التحالف العربى استهدف ثلاثة أطقم أخرى تابعة للمليشيات الانقلابية فى منطقة "ظهر البياض"، و"مفرق وعالة" بمديرية الملاجم، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية.

 


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