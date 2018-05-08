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"التعليم الإسرائيلية" تلغى رحلات مدرسية فى الجولان السورية المحتلة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:24 م
"التعليم الإسرائيلية" تلغى رحلات مدرسية فى الجولان السورية المحتلة الجولان السورية - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إلغاء رحلات مدرسية كان مقررًا القيام بها غدا فى مرتفعات الجولان السورية المحتلة وسط ارتفاع حدة التوترات فى الشمال وطبقا لتعليمات من الجيش.

وأصدر الجيش الإسرائيلى -حسبما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية- تعليمات للسلطات فى مرتفعات الجولان بفتح المخابئ السرية من القنابل.

وأوضحت الصحيفة أن تلك التعليمات تأتى بعد رصد سلسلة من التحركات غير المعتادة فيما بين القوات الإيرانية فى سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم الانسحاب من اتفاق إيران النووي، وبادر القادة الإسرائيليون بالترحيب بالقرار فور صدوره.

 


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