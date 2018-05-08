الأسد يصدر مرسوما بتعيين محمد جهاد اللحام رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

كتب - أحمد جمعة

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، الثلاثاء، مرسوما رئاسيا بتعيين بتسمية محمد جهاد اللحام رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وتسمية أعضائها من القاضى بشير إبراهيم دباس، القاضي رسلان علي طرابلسي، القاضي مالك كمال شرف، الدكتورة جميلة مسلم الشربجي، الدكتور سعيد عبد الواحد نحيلي، المحامي عفيف ميخائيل ناصيف، المحامي ماجد رشيد خضرة، المحامي محمد نواف محمد أنور حمادة، سلوى كضيب، المحامي معتصم سكيكر.

وتمكنت وحدات الجيش السورى من تحرير مدرسة تقنية الحاسوب وعددا من كتل الأبنية شمال غرب حى الحجر الأسود خلال اشتباكات عنيفة ضد المجموعات المسلحة جنوب دمشق.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاشتباكات أسفرت عن تكبيد المسلحين خسائر بالأفراد والعتاد وسط حالة من الانهيار والذعر فى صفوفهم، مشيرة إلى أنها جاءت بالتزامن مع رمايات دقيقة من سلاح المدفعية وضربات جوية محكمة طالت تحصينات وأوكار المسلحين ومحاور تسللهم وإمدادهم فى الجزء الشمالى والشمالى الغربى من الحجر الأسود باتجاه مخيم اليرموك.