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افتتاح المؤتمر الرابع عشر للأمراض الجلدية بكلية طب بنها.. الخميس المقبل

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:06 م
افتتاح المؤتمر الرابع عشر للأمراض الجلدية بكلية طب بنها.. الخميس المقبل مؤتمر المشاركة السياسية ومسئولية القرار
القليوبية نيفين طه
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يفتتح صباح الخميس المؤتمر الدولى الرابع عشر لقسم الأمراض الجلدية بكلية طب بنها بعنوان "ما هو الجديد وما هى الحقيقة"، ويستمر على مدى يومين.

 

يناقش المؤتمر على مدى 8 جلسات 40 بحثًا علميًا فى مجالات الأمراض الجلدية واستخدامات الليزر وجراحات التجميل.

 

وقال الدكتور عبد العزيز الطويل، رئيس قسم الأمراض الجلدية والمؤتمر، إن 300 من أساتذة ورؤساء أقسام الأمراض الجلدية بالجامعات المصرية والباحثين بعدد من المراكز البحثية وأطباء الأمراض الجلدية بالمستشفيات الحكومية يشاركون فى أعمال المؤتمر، كما يشارك علماء وأساتذة فى الأمراض الجلدية والتناسلية من دول عربية وأجنبية منها كندا وألمانيا والسعودية والكويت.

 

وأكد الطويل، على أن هذا المؤتمر يلقى اهتمامًا كبيرًا من الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وتشارك فى أعماله الدكتورة إيمان البيطار وكيل كلية طب بنها للدراسات العليا.

 


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