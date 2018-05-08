استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالفرافرة بتكلفة 75 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن المهندس اميل فايز،رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد،تنفيذ محطات مياه الشرب بمدينة الفرافرة، وقرى عثمان بن عفان وزراعة 10 وأبو منقار بتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات خطة الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة.