استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالفرافرة بتكلفة 75 مليون جنيه

استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالفرافرة بتكلفة 75 مليون جنيهالثلاثاء، 08 مايو 2018 01:00 م
محطة صرف - ارشيفية
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أعلن المهندس اميل فايز،رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد،تنفيذ محطات مياه الشرب بمدينة الفرافرة، وقرى عثمان بن عفان وزراعة 10 وأبو منقار بتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات خطة الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة.
وأضاف فايز،فى بيان له اليوم إنه جارى الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي والغابة الشجرية بالفرافرة بتكلفة 35 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تجهيز شبكات الانحدار وخطوط التوزيع بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات الحيوية المواطنين بمركز الفرافرة.
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