ارتباك فى صفوف الحوثيين بعد الإعلان عن تحرير "الحديدة" اليمنية

كتب إبراهيم حسان

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها، بأن هناك حالة كبيرة من الارتباك والهلع أصابت صفوف ميليشيات الحوثيين بالحديدة اليمنية، بعد الإعلان عن اقتراب تحرير المدينة.