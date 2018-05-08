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ارتباك فى صفوف الحوثيين بعد الإعلان عن تحرير "الحديدة" اليمنية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:12 م
ارتباك فى صفوف الحوثيين بعد الإعلان عن تحرير "الحديدة" اليمنية ميلشيا الحوثي - أرشيفية
كتب إبراهيم حسان
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها، بأن هناك حالة كبيرة من الارتباك والهلع أصابت صفوف ميليشيات الحوثيين بالحديدة اليمنية، بعد الإعلان عن اقتراب تحرير المدينة.


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