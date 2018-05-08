إصابة تلميذة بلدغ ثعبان فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

استقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعى، تلميذة مصابة بالتسمم نتيجة لدغ ثعبان، أثناء تواجدها بالحقل بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "م م م" 10 سنوات تلميذة ومقيمة دائرة المركز، مصابة بلدغ ثعبان، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى" قسم السموم" .

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها "ش ع ع " ربة منزل أفادت أنه أثناء تواجد كريمتها بالحقل لدغها ثعبان بالساق اليسرى، مما أدى إلى إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .