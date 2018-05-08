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الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:35 ص
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إصابة تلميذة بلدغ ثعبان فى المنوفية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:03 ص
إصابة تلميذة بلدغ ثعبان فى المنوفية سيارة إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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استقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعى، تلميذة مصابة بالتسمم نتيجة لدغ ثعبان، أثناء تواجدها بالحقل بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية . 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "م م م" 10 سنوات تلميذة ومقيمة دائرة المركز، مصابة بلدغ ثعبان، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى" قسم السموم"  .

بالانتقال والفحص وسؤال والدتها  "ش ع  ع " ربة منزل أفادت أنه أثناء تواجد كريمتها بالحقل لدغها ثعبان بالساق اليسرى، مما أدى إلى إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 


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