إصابة تلميذة بلدغ ثعبان فى المنوفية

إصابة تلميذة بلدغ ثعبان فى المنوفيةالثلاثاء، 08 مايو 2018 10:03 ص
سيارة إسعاف - أرشيفية
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استقبلت مستشفى شبين الكوم الجامعى، تلميذة مصابة بالتسمم نتيجة لدغ ثعبان، أثناء تواجدها بالحقل بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "م م م" 10 سنوات تلميذة ومقيمة دائرة المركز، مصابة بلدغ ثعبان، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى" قسم السموم" .
بالانتقال والفحص وسؤال والدتها "ش ع ع " ربة منزل أفادت أنه أثناء تواجد كريمتها بالحقل لدغها ثعبان بالساق اليسرى، مما أدى إلى إصابتها ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
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