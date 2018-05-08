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الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:14 م
خالد صلاح
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إزالة 319 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:39 م
إزالة 319 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا إزالة تعديات -أرشيفية
فريق المحافظات
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تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، من رفع وإزالة عدد 319 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 8 فدان و22 قيراط وسهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا في الأسبوع الأول من مايو الجارى ، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال المهندس عبد العاطى صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا فى بيان له ، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 4 حالات تعد بمركز العدوة بمساحة 4 قيراط  و 18سهم ، وعدد 71 حالة تعد  بمركز مغاغة بمساحة 2 فدان و 10 قيراط و20 سهم، وعدد 27 حالة بمركز بني مزار بمساحة 15 قيراط و11سهم، و عدد 50 حالة تعد بمركز مطاى على مساحة فدان و قيراط و 12 سهم ، وعدد 38 حالة بسمالوط بمساحة  فدان و5 قيراط و4 سهم ، و حالة تعد  بمركز المنيا بمساحة قيراط ، وعدد 55 حالة في أبوقرقاص بمساحة  فدان و11 قيراط و 6 سهم ، وعدد 33 حالة بملوي بمساحة 19 قيراط و 8 سهم ، وعدد 40 حالة بديرمواس بمساحة  فدان و18 سهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

 
 

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