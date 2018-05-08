أهالى العلوية بالشرقية يشيعون جثمان الشهيد مجند أحمد على أبو هاشم

الشرقية – إيمان مهنى

شيع أهالى قرية العلوية مركز الزقازيق جثمان الشهيد مجند أحمد على محمد أبو هاشم، ابن قرية العلوية الذى استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى فى الدفاع عن أمن واستقرار البلاد بالعريش.

وأعرب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، عن بالغ حزنه الشديد وتعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطنى، مؤكداً أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء.

وكان محافظ الشرقية قد أناب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والعقيد رضا الحسينى المستشار العسكرى للمحافظة، لحضور مراسم تشييع جثمان الشهيد بمسقط رأسه بقرية العلوية، وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته، مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.

وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، ومواجهة العناصر الخارجة عن القانون والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.