video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى العلوية بالشرقية يشيعون جثمان الشهيد مجند أحمد على أبو هاشم

الثلاثاء، 08 مايو 2018 09:45 م
أهالى العلوية بالشرقية يشيعون جثمان الشهيد مجند أحمد على أبو هاشم الجنازة
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

شيع أهالى قرية العلوية مركز الزقازيق جثمان الشهيد مجند أحمد على محمد أبو هاشم، ابن قرية العلوية الذى استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى فى الدفاع عن أمن واستقرار البلاد بالعريش.

 

وأعرب اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، عن بالغ حزنه الشديد وتعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطنى، مؤكداً أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء.

 

وكان محافظ الشرقية قد أناب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والعقيد رضا الحسينى المستشار العسكرى للمحافظة، لحضور مراسم تشييع جثمان الشهيد بمسقط رأسه بقرية العلوية، وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته، مؤكداً أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن، وستظل ذكراهم خالدة فى أذهاننا تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.

 

وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد، ومواجهة العناصر الخارجة عن القانون والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية : إنشاء 3 محطات غاز بـ3 مراكز لخدمة المواطنين

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

شهيد العريش احمد علي ابو هاشم




لا تفوتك
براءة شيرين عبد الوهاب فى قضية "تصريحات البلهارسيا"

براءة شيرين عبد الوهاب فى قضية "تصريحات البلهارسيا"

أجمل إطلالات النجمات فى حفل ميت جالا بنيويورك.. ريهانا تختار فستانا من ميزون مارجيلا.. أمل كلونى بإطلالة من توقيع ريتشارد كوين.. كيم كاردشيان وجيجى حديد وكاتى بيرى يخطفن الأنظار من توقيع دار فيرساتشى.. صور

أجمل إطلالات النجمات فى حفل ميت جالا بنيويورك.. ريهانا تختار فستانا من ميزون مارجيلا.. أمل كلونى بإطلالة من توقيع ريتشارد كوين.. كيم كاردشيان وجيجى حديد وكاتى بيرى يخطفن الأنظار من توقيع دار فيرساتشى.. صور

السيسي لنظيره الأوغندى بمؤتمر "الاتحادية": مصر حريصة على التعاون فى قضايا مكافحة الإرهاب.. ونسعى لحل المسائل العالقة بملف سد النهضة.. ويجب تعزيز التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

السيسي لنظيره الأوغندى بمؤتمر "الاتحادية": مصر حريصة على التعاون فى قضايا مكافحة الإرهاب.. ونسعى لحل المسائل العالقة بملف سد النهضة.. ويجب تعزيز التعاون بين دول حوض النيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

صحيفة إنجليزية: مباراة برايتون الأخيرة لـ محمد صلاح بالدورى قبل الانتقال للريال

صحيفة إنجليزية: مباراة برايتون الأخيرة لـ محمد صلاح بالدورى قبل الانتقال للريال

صور.. النجمة إلينا لينينا تثير الجدل بإطلالة غريبة فى افتتاح مهرجان كان

صور.. النجمة إلينا لينينا تثير الجدل بإطلالة غريبة فى افتتاح مهرجان كان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة