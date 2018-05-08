أمطار خفيفة على الثغر ولا تأثير على الملاحة ببوغازى الإسكندرية والدخيلة

أمطار خفيفة على الثغر ولا تأثير على الملاحة ببوغازى الإسكندرية والدخيلةالثلاثاء، 08 مايو 2018 09:51 ص
أمطار بالإسكندرية - أرشيفية
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تعرضت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار خفيفة لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات أو الملاحة ببوغازى الإسكندرية والدخيلة.
وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية فى تصريح له اليوم: "إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعى ومنتظم".
واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتلقى أى بلاغات لسرعة حل أى معوقات، فيما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.
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