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أمريكا تدعو جميع الأطراف بلبنان إلى النأى بالنفس عن الصراعات بعد الانتخابات

الثلاثاء، 08 مايو 2018 04:32 م
أمريكا تدعو جميع الأطراف بلبنان إلى النأى بالنفس عن الصراعات بعد الانتخابات انتخابات لبنان
رويترز
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حثت السفارة الأمريكية فى بيروت جميع الأطراف فى لبنان اليوم الثلاثاء، على الحفاظ على سياسة النأى بالنفس عن الصراعات الخارجية فى الوقت الذى تتطلع فيه البلاد لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التى أجريت يوم الأحد.

وقالت السفارة فى بيان "نحث جميع الأطراف على احترام التزامات لبنان الدولية بما فى ذلك تلك الواردة فى قرارى مجلس الأمن 1559 و 1701".

ويتعلق القراران بانسحاب كل القوى الأجنبية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات بما فى ذلك جماعة حزب الله.

وحصلت الأحزاب المتحالفة مع جماعة حزب الله التى خاضت فى السابق حروبا مع إسرائيل على أكثر من نصف المقاعد فى الانتخابات.


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