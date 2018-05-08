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الثلاثاء، 08 مايو 2018 01:48 م
خالد صلاح
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أكاديمى مغربى: الأقليات المسلمة بالغرب تحتاج مركزا دبلوماسيا لحمايتها

الثلاثاء، 08 مايو 2018 01:38 م
أكاديمى مغربى: الأقليات المسلمة بالغرب تحتاج مركزا دبلوماسيا لحمايتها المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة
رسالة أبو ظبى لؤى على وإسماعيل رفعت
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قال الدكتور عبد الرحيم منار السليمى، عضو مركز الدراسات الاستراتيجية بالمغرب، إن وجود عالم بدون قيادة سياسية أو سيناريو واضح، وصعود اليمين المتطرف يهدد مستقبل الأقليات المسلمة بالغرب.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العالمى للمجتمعات المسلمة، الذى يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبى تحت عنوان "مستقبل الوجود الإسلامي في المجتمعات غير المسلمة، أن هناك مخاطر تهدد الأقليات وخاصة مع وجود فوضى دينية وصعود تيارات مخربة وتيارات إرهابية أعضائها الذين لا يعرف لهم جنسية، وكذلك التبشير الذى تمارسه إيران، كل ذلك يساعد على التصعيد ضد الأقليات.

وأشار " السليمى"، إلى أن الأقليات بحاجة إلى مركز دبلوماسى دينى وفكرى، يساعد هذه الأقليات على العيش والاندماج والدفاع عن قضاياها، وقد نجح المجلس العالمى للأقليات المسلمة فى إيجاد هذا الشكل.

ويحضر المؤتمر أكثر من 600 مشارك من علماء دين وباحثين وشخصيات رسمية وثقافية وسياسية يمثلون أكثر من 150 دولة حيث استقبلت اللجنة العلمية للمؤتمر نحو 60 بحثا محكما يتم طرحها من خلال 13 جلسة، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، و رئاسة الدكتور على النعيمي ونيابة د. محمد البشارى.


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