أبو الغيط يصل تونس للمشاركة فى المؤتمر العام للألكسو

تونس(أ ش أ)

وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التونسية، للمشاركة فى الدورة العادية الـ24 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" المقرر لها غدا الأربعاء.

وقال أبو الغيط، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط لدى وصوله، إنه يولى اهتماما كبيرا بالمنظمات العربية النوعية التى تضمها تونس، من بينها "الألكسو"، مضيفا أن هذه المنظمات يجب أن تحظى بالدعم والاهتمام من قبل الجامعة العربية والأمانة وأمينها العام.

وكان فى استقبال أبو الغيط، كل من السفير نبيل حبشى سفير مصر فى تونس، ومدير مراسم وزارة الخارجية التونسية ومدير مراسم جامعة الدول العربية، إضافة إلى جميع أعضاء الجامعة العربية فى تونس .