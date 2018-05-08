أبناء المدينة الباسلة يستقبلون شهر رمضان بالفانوس السويسى

السويس- سيد نون

لأن السويس مدينة الصمود والبطولات، يعشق أبناؤها كل تفاصيلها وتاريخها ومن بينها شعارها وهو الترس والشعلة الموجود على علم المحافظة، وبمناسبة شهر رمضان عبر أحد أبناء المحافظة عن حبه للمدينة بتصميم وتنفيذ فانوس رمضانى على شكل شعار المحافظة وقدمه هدية لأسرته.

نفذ مكى كمال الدين مدير بشركة بالنصر للبترول بالسويس الفانوس السويسى الجديد داخل منزله، واستخدم بعض المخلفات الخشبية والمعدنية داخل منزله فى التنفيذ ونجح فى تنفيذ الفكرة. ومن تفاصيل الفانوس السويسى الذى حرص مصمم الفانوس على وجودها هو اللون الأزرق الذى يرمز للبحر تعبيرا عن ارتباط المحافظة بالبحر، فهى كما معروف عنها السويس عروس البحر الأحمر.

وقال مكى كمال الدين، إن الجميع هنا من أبناء المحافظة يعشقون السويس الحاضر والماضى، فهى مدينة الصمود عبر التاريخ ونحن جميعا نفخر هنا أننا أبناء مدينة الصمود الذى يعود تاريخها إلى الفراعنة والذى قدم أبناؤها التضحيات فى الدفاع عن الأرض فى العديد من المواقف التاريخية وكان آخرها دفاعهم عن الأرض والوطن فى 24 أكتوبر 73، عندما هزم أهل المدينة العدو الإسرائيلى.

وقال مكى، صممت الفانوس السويسى داخل منزلى، وحاولت من خلاله إبراز كل ما هو سويسى وخاصة شعار المحافظة الترس والشعلة واللون الأزرق الذى يحمله علم المحافظة.