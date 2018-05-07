23 حافلة تقل مئات المسلحين من ريفى حماة وحمص لنقلهم إلى شمال سوريا

دمشق أ ش أ

توجهت 23 حافلة تقل مئات المسلحين وعائلاتهم من ريفى حماة الجنوبى وحمص الشمالى، إلى نقطة التجمع قرب جسر مدينة الرستن تمهيدًا لنقلهم فى وقت لاحق إلى شمال سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الإثنين، أن عددًا من الحافلات القادمة من حماة دخلت الطريق الدولى حماة – حمص باتجاه نقطة تجمعها فى مدينة الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كيلومترًا لنقل المسلحين الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى جرابلس وإدلب تمهيدًا لإعلان المنطقة خالية من المسلحين.

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعات المسلحة سلمت 6 دبابات وعربتى شيلكا وأعدادًا كبيرة من مدافع الهاون ومدافع أخرى متنوعة وكميات من القذائف الصاروخية والهاون.

يُذكر أنه تم إخراج 40 حافلة جديدة، فى وقت سابق اليوم، تقل المسلحين الرافضين للتسوية وعائلاتهم من بلدات بيت سحم وببيلا ويلدا إلى جرابلس شمالى سوريا، وذلك لليوم الخامس على التوالي، تمهيدًا لإنهاء وجود التنظيمات المسلحة جنوب دمشق.