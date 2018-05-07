1000جنيه إعانة لصيادى بورسعيد من صندوق الجهاز التنفيذى

بورسعيد – محمد فرج

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صرف إعانة مادية لــ827 صياد اليوم الأثنين من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة قدرها 1000 جنيه نظرا لتوقف الصيد بسبب "العملية الشاملة 2018" التى يقوم بها رجال الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب بسيناء.

وقال الغضبان خلال تصريحات صحفية بأنه أصدر توجيهات بصرف الإعانة من الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة مراعاة لظروف الصيادين المعيشية لتأثرهم بتوقف الصيد نتيجة العملية الشاملة .

ومن جانبه توجه المحافظ بالشكر للصيادين على تفهمهم للأمر نظرا لظروف "العملية الشاملة" والحرب ضد الإرهاب والدور الذى يقوم به رجال الجيش المصرىوالشرطة المدنية فى حربهما ضد الإرهاب لتحقيق مزيد من الأمن والأمان وحماية مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .