وكيل "صحة شمال سيناء": القومسيون الطبى مجانا للسائقين بالعريش

شكال سيناء - محمد الحر

أعلن الدكتور عربى محمد، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن موافقته على إعفاء السائقين ممن انتهت رخصة قيادتهم خلال فترة ما بعد بدء عملية المجابهة الشاملة "سيناء2018" والسائقين المتقدمين لانتخابات نقابة السائقين من رسوم القومسيون الطبى بمستشفى العريش العام.

وأكد "عربى"، أن القومسيون الطبى للسائقين والمتقدمين للانتخابات لنقابة النقل البرى "السائقين" سيكون مجانيا لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من غدٍ الثلاثاء.

وأضاف أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وافق على قرار إعفاء السائقين لمدة ثلاثة أسابيع من مصاريف القومسيون، لتخفيف المعاناة على السائقين خلال الظروف الحالية التي تشهدها المحافظة.

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة