وكيل صحة الشرقية يتقفد مركز غسيل الكلى بقرية الغار

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز الغسيل الكلوى بقرية الغار والتابع لمستشفى الزقازيق العام، وذلك فى إطار الاستعدادات لفتح مركز حضانات ملحق به.

وتفقد وكيل الوزارة مبنى المركز والمكون من ثلاث طوابق وتابع أعمال التطوير به، حيث يجرى إنشاء وحدة للحضانات تم توريدها بالفعل بالجهود الذاتية، ووحدة العلاج الطبيعى بالمركز وقام بمتابعة حالات الغسيل الكلوى حيث يوجد بالمركز 22 ماكينة للغسيل كلوى وتخدم 60 مريضا وتلاحظ أثناء المرور مريضة تقوم بالغسيل الكلى تم إجراء عملية جراحية لها منذ أسبوع وتحتاج إلى فحوصات وعرض أوعية دموية وأمر وكيل الوزارة بتحويلها على الفور لقسم الأوعية الدموية بمستشفى الجامعة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة لها.

كما تابع وكيل الوزارة الاستعدادات التى تتم لتشغيل خدمة الأخصائى بالمركز وتوفير عيادات خارجية لتخصصات الأطفال والباطنة والأسنان والكلى، وفى نهاية الزيارة شدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بتطبيق أساليب مكافحة العدوى.

رافق وكيل الوزارة فى الزيارة سالم عامر مدير مستشفى الزقازيق العام، الدكتور فكرى طنطاوى من المكتب الفنى، والدكتورة منى حسن مدير العلاقات العامة بالمديرية.