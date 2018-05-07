وكيل زراعة كفر الشيخ: إزالة مشاتل الأرز المخالفة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد المهندس عبد الرافع عبد العظيم وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيح، أن حملة مديرية الزراعة بكفر الشيخ تمكنت من إزالة 22 مشتلًا مخالفا لقرار زراعة الأرز حتى الاّن بمساحة 23 قيراطا، وحررت الحملة لـ48 حالة أخرى بمساحة 10 أفدنة و22 قيراطا و10 أسهم بمراكز المحافظة.

وأضاف عبد العظيم، فى بيان له أن هناك تعاونا بين الزراعة والرى لتنفيذ القرار الوزارى بمنع زراعات الأرز فى المناطق المخالفة لقرار حظر زراعة الأرز بالمحافظة، داعيًا المزارعين للالتزام بتطبيق القرار حتى لا يتعرضوا للغرامة المقررة من قبل وزارة الرى، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ تصل المساحة المسموح بزراعتها من محصول الأرز هذا العام 198800 فدان، وأن ما تم زراعته على أرض الواقع 11460 فدانا أرز "بدار" بالإضافة لـ3500 فدان نقل مشاتل.