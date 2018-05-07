وكيل تموين جنوب سيناء: وضع خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء عن خطتها الكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك لتوفير السلع التموينية وتكثيف الحملات الرقابة على الأسواق وفتح معارض للسلع بأسعار مخفضة وزيادة حصص الدقيق للمخابز والوديان.

وقال المحاسب سامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه جارى فتح 2 معرض أهلا رمضان معرض بمدينة طور سيناء ومعرض أهلا رمضان آخر بمدينة شرم الشيخ، تتوافر به كل السلع الغذائية واللازمة للاحتياجات المنزلية الضرورية بأسعار مخفضة بنسبة 25% بمشاركة شركات، بالإضافة إلى افتتاح معرض الانتاج الحربى والسلع المعمرة بمدينة طور سيناء.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه جارى العمل على توفير السلع الأساسية الخاصة بمنظومة التموين بصفة مستمرة بتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بالمحافظة وزيادة المعروض من السلع الغذائية والتموينية المعروضة بالمجمعات على مستوى مدن المحافظة وعددها 12 مجمعات الأهرام ودلتا ماركت لتغطية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وتم اعتماد جميع المجمعات والبقالين لصرف سلع منظومة التموين ونقاط فارق الخبز مع زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك لتغطى حاجة المواطن فى كافة مدن وديان المحافظة.

وأشار سامى أنه تم إنشاء معرض كبير خلف مدرسة على مبارك بطور سيناء على مساحة الف متر خاص بالسلع الغذائية والسلع الأساسية تحت مسمى (اهلا رمضان) مؤكدا أنه سيضخ من خلاله جميع السلع الغذائية من خلال شركات كبرى فى مجال السلع الغذائية والملابس.

وقال سامى إنه تم التنسيق مع شركات المواد البترولية لتوفير بنزين وسولار يوميا لتغطية احتياجات المواطنين وانه تم تدعيم المحافظة بحصة إضافية من أسطوانات البوتاجاز عدد 17000 أسطوانة بوتاجاز لشهر رمضان وسيتم تعديل مواعيد عمل المخابز بكافة مدن المحافظة خلال شهر رمضان المبارك.