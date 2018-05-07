وصول و سفر 5016 راكب و معتمر و تداول 339 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة عمان و على متنها 900 معتمر قادمة من ميناء ينبع و السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 181 راكب و 99 شاحنة و 45 سيارة كما تغادر السفينتين مسرة و نما اكسبريس و على متنهم 189 راكب و 70 شاحنة و 9 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة Venture Harmony و على متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند وغادرت السفينة محبة و على متنها 274 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 120 راكب و 101 شاحنة و 5 سيارة.

على جانب أخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 931 راكب و 49 سيارة بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 112 راكب و 6 سيارة.

و فى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1409 راكب منهم 289 معتمر و تداول 152 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 424 راكب منهم 93 معتمر و 2 باص عمرة و 16 براد و 21 تريلا و 35 سيارة و 2 باص جيت كما تغادر السفينة سينا و على متنها 41 راكب و 20 براد و 20 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 694 راكب منهم 196 معتمر و 4 باص عمرة و 23 براد و 9 تريلا و 35 سيارة و 2 باص جيت و غادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 250 راكب و 36 براد و 7 تريلا و 2 سيارة و 4 باص جيت.