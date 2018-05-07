وزير الداخلية اللبنانى يعلن أسماء النواب الفائزين بالانتخابات النيابية لعام 2018

بيروت أ ش أ

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق أسماء النواب الفائزين بالانتخابات النيابية لعام 2018 ، مشيرا الى أنه فى دائرة الشمال الأولى 'عكار" ، فاز كل من وليد البعرينى (سني) ومحمد سليمان (سني) وطارق المرعبى (سني) وخضر حبيب (علوي) وهادى حبيش (ماروني) وهبة قاطيشا (روم أورثوذكس) وأسعد درغام (روم أورثوذكس).

وفى دائرة الشمال الثانية "طرابلس" ، فاز كل من نجيب ميقاتى (سني) ومحمد كبارة (سني) وسمير الجسر (سني) وديما جمالى (سني) وفيصل كراميد (سني) وعلى درويش (علوي) وجان عبيد (ماروني) ونقولا نحاس (أورثوذكس) ، وفى دائرة المنية "الضنية" ، فاز كل من عثمان علم الدين (سني) سامى فتفت (سني) وجهاد الصمد (سني).

وفى دائرة الشمال الثالثة "زغرتا" ، فاز كل من طونى فرنجية (ماروني) واسطفان دويهى (ماروني) وميشال معوض (ماروني) وستريدا جعجع (ماروني) وجوزيف اسحق (ماروني) ، وفى دائرة الكورة ، جورج عطالله (روم أورثوذكس) وفايز غصن (روم أورثوذكس) وسليم سعادة (روم أورثوذكس).

وأوضح أنه فى البترون ، فاز كل من جبران باسيل (ماروني) وفادى سعد (ماروني) ، وفى دائرة (البقاع 1 زحلة) عاصم عراجى (سني) وأنور جمعة (شيعي) وسليم عون (ماروني) وميشال ضاهر (روم كاثوليك) وجورج عقيص (روم كاثوليك) وقيصر المعلوف (روم أورثوذكس) وادى دمرجيان (أرمن أورثوذكس).

وأضاف أنه فى (البقاع 2 ) (راشيا والبقاع الغربي) ، فاز كل من عبد الرحيم مراد (سني) ومحمد القرعاوى (سني) ومحمد نصرالله (شيعي) ووائل أبو فاعور (درزي) وهنرى شديد (ماروني) وايلى الفرزلى (روم أورثوذكس).

ولفت الى أنه فى (البقاع 3) بعلبك الهرمل ، فاز كل من الوليد السكرية (سني) وحسين صلح (سني) وجميل السيد (شيعي) وابراهيم الموسوى (شيعي) وحسين الحاج حسن (شيعي) وغازى زعيتر (شيعي) وعلى المقداد (شيعي) وايهاب حمادة (شيعي) وانطوان حبشى (ماروني) والبير منصور (روم كاثوليك) وبكر الحجيرى (سني).

وفى دائرة (بيروت 1) بيروت ، الأشرفية - الرميل - المدور - الصيفى ، فاز كل من نديم الجميل (ماروني) ونقولا الصحناوى و(روم كاثوليك) وعماد واكيم (روم أورثوذكس) وبولا يعقوبيان (أرمن أورثوذكس) وهاغوب ترزيان (أرمن أورثوذكس) والكسى ماطوسيان (أرمن أورثوذكس) وجان طالوزيان (ارمن كاثوليك) أنطوان بانو (أقليات).

وفى بيروت الثانية ، والتى تضم رأس بيروت وعين المريسة وميناء الحصن وزقاق البلاط والمزرعة والمصيطبة والمرفأ والباشورة ، فاز كل من سعد الحريرى (سني) نهاد المشنوق (سني) تمام سلام (سني) رلى الطبش جارودى (سني) عدنان طرابلسى (سني) وفؤاد مخزومى (سني) وأمين شرى (شيعي) ومحمد خواجة (شيعي) وفيصل الصايغ (درزي) ونزيه نجم (روم أورثوذكس) وادغار طرابلسى (انجيلي).