وزير الداخلية اللبنانى: إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية خلال يومين

كتب أحمد عبد الرحمن

قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، إن النتائج النهائية للانتخابات النيابية ستعلن خلال يومين، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.

وكان المشنوق، قد أشار إلى أن نسبة الإقبال فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2% ، بعدما كانت 54% فى آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.