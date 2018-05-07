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وزير الداخلية اللبنانى: إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية خلال يومين

الإثنين، 07 مايو 2018 07:45 م
وزير الداخلية اللبنانى: إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية خلال يومين نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبنانى
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، إن النتائج النهائية للانتخابات النيابية ستعلن خلال يومين، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.

وكان المشنوق، قد أشار إلى أن نسبة الإقبال فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2% ، بعدما كانت 54% فى آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.

 

 


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الانتخابات النيابيه

نتائج الانتخابات




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