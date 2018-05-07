وزير الداخلية اللبنانى: إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية خلال يومين

وزير الداخلية اللبنانى: إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية خلال يومينالإثنين، 07 مايو 2018 07:45 م
نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبنانى
إضافة تعليق
قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، إن النتائج النهائية للانتخابات النيابية ستعلن خلال يومين، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.
وكان المشنوق، قد أشار إلى أن نسبة الإقبال فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2% ، بعدما كانت 54% فى آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.
إضافة تعليق
محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد
خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة