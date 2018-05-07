نائب رئيس جامعة المنوفية يكرم المشاركين فى برامج التوعية والقوافل "صور"

المنوفية – محمود شاكر

كرم الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جميع المشاركين في فعاليات برنامج الجامعة للتوعية ضد مخاطر وتعاطي المخدرات والإيدزوالمنظمين من جامعة المنوفية تقديرا للجهود المبذولة من قبل القائمين علي التوعية المجتمعية وتنمية البيئة.

وشمل التكريم كلا من الدكتورة ايناس قاسم عميد كلية التمريض والدكتورة امال شحاتة وكيل كلية التمريض والدكتور عبدالمنعم شحاتة استاذ علم النفس بآداب المنوفية والدكتور محمود التحيوي وكيل حقوق المنوفية الدكتور سامي محمود الاستاذ بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق والدكتورة لمياء الحمراوي رئيس قسم الامراض العصبية والنفسية وعلاج الادمان بكلية الطب.

كما شمل التكريم الدكتورة مني النجار استاذ الصحة النفسية بالتمريض والدكتور محمد صلاح المدرس بقسم الامراض النفسية بطب المنوفية والدكتورة نشوي البربري مدرس مساعد بالطب الشرعي والدكتورة غادة زعلول المدرس بالطب الشرعي والدكتورة نجوي محمود مدرس بالطب الشرعي والسموم والدكتورة درية خيري وكيل كلية الزراعة والدكتور محمود فوزي استاذ بقسم اصول التربية بالتربية والدكتورة مها شلبي الاستاذ بقسم العلوم الاساسية بالهندسة والدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار ومدرس بقسم مناهج وطرق تدريس بكلية التربية والدكتورة ايمان شكر المنسق العام للجامعة مع الكليات.

كما كرم المشاركين من الخارج ومنهم الدكتورعبدالله عطية ممثل وزارة الصحة في مكافحة الايدز والدكتورالسيد كمال ريشة استاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة بنها ومديرين مكاتب وكلاء الكليات بالجامعة.

المكرمين



جانب من المكرمين



جنب من التكريم (2)



جنب من التكريم



جنب من التكريم



جنب من التكريم