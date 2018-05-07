video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 07 مايو 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة المنوفية يكرم المشاركين فى برامج التوعية والقوافل "صور"

الإثنين، 07 مايو 2018 03:15 م
نائب رئيس جامعة المنوفية يكرم المشاركين فى برامج التوعية والقوافل "صور" جانب من المكرمين
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

كرم الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جميع المشاركين في فعاليات برنامج الجامعة للتوعية ضد مخاطر وتعاطي المخدرات والإيدزوالمنظمين من جامعة المنوفية تقديرا للجهود المبذولة من قبل القائمين علي التوعية المجتمعية وتنمية البيئة.

وشمل التكريم كلا من الدكتورة ايناس قاسم عميد كلية التمريض والدكتورة امال شحاتة وكيل كلية التمريض والدكتور عبدالمنعم شحاتة استاذ علم النفس بآداب المنوفية والدكتور محمود التحيوي وكيل حقوق المنوفية الدكتور سامي محمود الاستاذ بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق والدكتورة لمياء الحمراوي رئيس قسم الامراض العصبية والنفسية وعلاج الادمان بكلية الطب.

كما شمل التكريم الدكتورة مني النجار استاذ الصحة النفسية بالتمريض والدكتور محمد صلاح المدرس بقسم الامراض النفسية بطب المنوفية والدكتورة نشوي البربري مدرس مساعد بالطب الشرعي والدكتورة غادة زعلول المدرس بالطب الشرعي والدكتورة نجوي محمود مدرس بالطب الشرعي والسموم والدكتورة درية خيري وكيل كلية الزراعة والدكتور محمود فوزي استاذ بقسم اصول التربية بالتربية والدكتورة مها شلبي الاستاذ بقسم العلوم الاساسية بالهندسة والدكتورة هبة الغتمي مدير مركز تعليم الكبار ومدرس بقسم مناهج وطرق تدريس بكلية التربية والدكتورة ايمان شكر المنسق العام للجامعة مع الكليات.

كما كرم المشاركين من الخارج ومنهم الدكتورعبدالله عطية ممثل وزارة الصحة في مكافحة الايدز والدكتورالسيد كمال ريشة استاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة بنها ومديرين مكاتب وكلاء الكليات بالجامعة.

 المكرمين

المكرمين

 

جانب من المكرمين
جانب من المكرمين

 

 

جنب من التكريم (2)
جنب من التكريم (2)

 

 

جنب من التكريم (3)
جنب من التكريم

 

 

جنب من التكريم (4)
جنب من التكريم 

 

 

 

 

 

جنب من التكريم (6)
جنب من التكريم

 

 
نائب رئيس الجامعة والمشاركين
نائب رئيس الجامعة والمشاركين

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنوفية تدعو للقضاء على ظاهرة النبش وتعميم فصل القمامة

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

جامعة المنوفية

القوافل الطبية

التوعية




لا تفوتك
"الصحة" توفر لأول مرة أقراص كونترابلان 2 لمنع الحمل بعد العلاقة الزوجية

"الصحة" توفر لأول مرة أقراص كونترابلان 2 لمنع الحمل بعد العلاقة الزوجية

البنك المركزى: 80 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى خلال 18 شهرا

البنك المركزى: 80 مليار دولار حصيلة تدفقات النقد الأجنبى خلال 18 شهرا

محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد

محمد صلاح فى حواره مع CNN: لم أتخيل اللعب فى ليفربول.. انتظروا مصر فى دور الـ16 بكأس العالم.. لا أقبل الأرض بعد الأهداف ولكن أسجد شكرا لله.. رونالدو نجمى المفضل.. وشعرت بالجنون فى أول مباراة على أنفيلد

خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"

خريطة الأحزاب فى اليمن.. كيف تؤثر على المشهد السياسى؟..46 حزباً وتنظيماً سياسياً أُعلنت فى اليمن بعد الوحدة 1990 وتراجع العدد إلى 22 فى 2015 .. حزب الإصلاح: لا يوجد فى اليمن كيان اسمه "إخوان مسلمين"

أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم فى مصر ومعروف يوسف "جوكر"

أتشيمبونج: أنا أفضل مهاجم فى مصر ومعروف يوسف "جوكر"

لو بشرتك فيها مشكلة.. اعرفى طرق التخلص من ندبات حب الشباب طبيعيًا

لو بشرتك فيها مشكلة.. اعرفى طرق التخلص من ندبات حب الشباب طبيعيًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة