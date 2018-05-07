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مهاب مميش : عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن

الإثنين، 07 مايو 2018 01:32 م
مهاب مميش : عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 55 سفينة، بحمولة 2.8 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 30 سفن بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM  LABERAUSA ، بحمولة 168 ألف طن، قادمة من مالطا، ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 25 سفينة من إتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و 400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الليبيريةMSC  CRICA ، بحمولة 198 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى المغرب.

 

 


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