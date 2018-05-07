مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى قصف للمسلحين بحلب

وكالات الأنباء

لقيت امرأة مصرعها، كما أصيب 6 أشخاص آخرين، أمس الأحد، بينهم 5 أطفال بجروح، وذلك جراء قصف للمسلحين على حى سكنى بحلب.

وقال كبير الأطباء فى جامعة حلب الحكومية إبراهيم حديد: "انفجرت القذائف فى حى" 3000 شكا"، ما أدى إلى إصابة امرأة و5 أطفال، وتوفيت امرأة فى قذيفة أخرى، جميعهم أدخلوا المستشفى، هناك إصابات خطيرة".

ويشار إلى أن السوق المحلى بحى شارع النيل تعرض للقصف، حيث تم إطلاق 6-7 قذائف، أصيب على إثرها طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر وهو فى حالة خطرة نتيجة إصابته بشظايا.

وتعرضت يوم الجمعة الماضى، 3 أحياء فى حلب السورية، لهجوم بقذائف الهاون من قبل لإرهابيين، حيث قتل شخص واحد وأصيب مدنيان.